⚡️ Ванда Нара подала в суд на Икарди по двум статьям – насильственное действие и гендерное насилие

Ванда Нара объявила «войну» Мауро Икарди.

Аргентинские СМИ пишут, что девушка подала судебный иск, обвиняя Мауро в насилии.

Информация достоверная, поскольку газеты прямо указывают источник - Анна Розенфельд, она же - адвокат Ванды.

Последние новости, связанные с бывшей парой, обещали окончательный и бесповоротный разрыв любовных отношений. Но, поскольку у Ванды и Мауро две общих дочери, определенную связь им поддерживать необходимо.

Тяжелая травма позволила Икарди найти массу свободного времени, которое он решил потратить в Аргентине, поближе к детям. В итоге конфликт набрал новый ход.

«Все очень серьезно. Ванда Нара подала жалобу на Мауро Икарди. Дело не в том, что она устала от него, а в том, что обвинения серьезны», - объявили на аргентинском телевидении, ссылаясь на адвоката девушки.

Подано две жалобы. Первая - «насильственное действие». Ванда пришла навестить детей, но они уже спали. А Мауро не хотел, чтобы Нара уходила - начался спор, в ходе которого футболист спрятал ключи и преградил девушке путь.

Вторая - «гендерное насилие». Модель снова пришла в дом Икарди, но «все вышло из-под контроля». Подробности неизвестны.

Икарди осведомлен о судебном иске.