Вы точно забыли легенду Ла Лиги. «Реал» и «Барса» не могли ему забить, он решал судьбу чемпионства – а сейчас никому не нужен

Карлос Камени – легенда Ла Лиги. Камерунский голкипер провел 12 сезонов в высшем дивизионе Испании, а его период игры в «Малаге» никогда не забудут болельщики мадридского «Реала» и «Барселоны».

Камени блистал в играх против испанских грандов, регулярно получая высокую оценку. Сухарей тоже было много.

В сезоне-2015/16 судьбу титула решил один балл в таблице. Если бы не ничья «Реала» против «Малаги» Камени, «Мадрид» праздновал чемпионство.

Соперники не понимали, как пробить Камени. Он тащил все.

Как дела у Камени сейчас?

В сезоне-2017/18 уехал в «Фенербахче», сыграл всего девять матчей, дальше – еще хуже. Почти год оставался свободным агентом, был почти никому не нужен – подписывался с клубами из Джибути и Андрорры. В январе 2024 года с ним расторг контракт клуб третьего дивизиона Испании.

Карьера вышла нестабильной, но осталось огромное наследие – фанаты до сих пор помнят и восхищаются.

💭 «Он был готов умереть, но не пропустить от больших клубов».

💭«Заноза в заднице для «Барселоны» и «Реала».

💭 «Он отбивал пенальти Роналду».

💭 «Всегда был в лучшей форме против топ-клубов».