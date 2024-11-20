У Хулиана Альвареса новая девушка? Говорят, что он встречается с самой известной порноактрисой — Мией Халифой 😮
В аргентинской прессе распространились слухи о возможной новой девушке Хулиана Альвареса.
Молодой талант, перешедший летом в «Атлетико», может состоять в отношениях с известной порнозвездой Мией Халифой.
Миа (настоящее имя — Сара Джо Чамун) одна из самых популярных порнозвезд, она родилась в Ливане в 1993 году. Девушка на семь лет старше футболиста.
Кстати в 2023 году, после ЧМ-2022, фанаты просили Альвареса расстаться со своей девушкой, которая их выбесила. Похоже, теперь расстался.
Правда, Халифа уже опровергла слухи, намекнув на возраст игрока:
«Чтобы прояснить ситуацию: я ни с кем не встречаюсь, а если бы и встречалась, то уж точно не с кем-то, кто не помнит, где он был 11 сентября».
Альварес родился в январе 2000 года, так что все же есть небольшая вероятность, что он помнит, где находился, когда Нью-Йорк подвергся террористической атаки в 2021 году.
Хулиан забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за «Атлетико» с тех пор, как присоединился к клубу прошлым летом за 75 млн евро из «Сити».
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