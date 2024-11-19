Слухи подтвердились – Пепе встречается с актрисой из фильмов для взрослых🔞🍓
Бывшая звезда «Арсенала» Николя Пепе был замечен в ресторане в компании порно-звезды Теанны Трамп.
Трамп, чье настоящее имя Кианна Мишель Джонс, по слухам, встречается с игроком «Вильярреала» уже пять месяцев. Они официально не подтвердили свои отношения, но селфи в ресторане - один из намеков на то, что пара вместе.
Ранее Трамп была замечена на презентации футболиста и в VIP-зоне стадиона «Вильярреала» во время их первого матча сезона с мадридским «Атлетико».
Трамп работает в кинобизнесе для взрослых с 18 лет, и у нее также более 1,4 миллиона подписчиков в Инстаграм. Но сейчас звезда сосредоточился на самостоятельном контенте, используя сайт OnlyFans. Девушка утверждает, что не работает с порно сайтами с марта 2020 года.
29-летний Пепе подписал контракт с «Вильярреалом» этим летом после недолгого периода выступлений в Турции за «Трабзонспор».
Ужас. Вроде и бабки есть, но всё равно на своём уровне зассаной подвортни остаётся. Вот что значит невежество...