Дьокереш идет за мегарекордом Роналду и Левандовского. Но первое место кажется невозможным

Виктор Дьокереш – открытие 2024 года. С января форвард «Спортинга» наколотил уже 58 мячей, был даже хет-трик «Ман Сити». Швед стал голевой машиной, которой не важен соперник.

Рекорд по голам за календарный год принадлежит Лео Месси (91). Вряд ли кто-то еще запрыгнет так высоко, а вот приближенные к Земле рекорды есть смысл рассмотреть.

Дьокререш вполне способен стать вторым – сразу после Криштиану Роналду и Роберта Левандовского. Португалец и поляк в самых результативных сезонах забили по 69 мячей. У шведа еще восемь игр в 2024-м, нужно 12 мячей. Два матча в ЛЧ: буксующий «Арсенал» и «Брюгге».

На каком месте расположится Дьокереш?