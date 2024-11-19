🔥 Неймар купил пентхаус за $54,5 млн — это первый жилой проект бренда Bugatti. У него будет собственный лифт для машины 🤯
Бразильская звезда футбола Неймар роскошно потратился на недвижимость.
Нападающий «Аль-Хилаля» купил пентхаус в Дубае за $54,5 млн. Интересно, что здание принадлежит всемирно известному бренду Bugatti, специализирующемся на производстве автомобилей.
Разумеется, у Неймара будет личный бассейн и лифт для автомобиля, чтобы напрямую попасть в пентхаус. А владельцы недвижимости получат доступ к частному пляжу, доступному лишь им.
Фото с презентации
Впустит первым кота в квартиру?