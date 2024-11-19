Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах до сих пор не продлил контракт с клубом и следующим летом может стать свободным агентом. Причем египтянин уже мог уйти при Клоппе, а Юрген даже нашел ему замену.

По словам Пола Джойса из The Times, во время предыдущего раунда переговоров с Салахом и Рами Аббасом Исой, агентом игрока, бывали моменты, когда казалось, что стороны не найдут соглашение.

Дошло до того, что «Ливерпуль» рассматривал другие варианты. Тогда же Юрген Клопп выдвинул собственное предложение о том, кто может заменить игрока − это был Антони.

Позже бразилец за 82 млн фунтов перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» и с тех пор не смог проявить себя. За два года на «Олд Траффорд« футболист провел на поле 87 игр, забив 12 голов и отдав всего 5 голевых передач. Многие болельщики называют его худшим трансфером в истории АПЛ, иногда с этим соглашаются журналисты и эксперты.

Решающую роль в продлении контракта с Мохамедом Салахом сыграл президент Fenway Sport Group Майк Гордон. Он решил, что это «разумное использование ресурсов». Этот шаг стал мудрым, так как Салах все эти сезоны демонстрирует великолепную форму, а Антони, похоже, начинает искать новый клуб.

Салах не был первым выбором для Клоппа, форвард «Ливерпуля» не считает Юргена лучшим тренером в карьере. Инсайды от британского таблоида