«У него разошлись швы». Оперировавший Фати доктор намекнул на вину игрока в излишнем рвении

Вингер «Барселоны» Ансу Фати предрекали стать очередным «новым Лео Месси», но пока карьера испанца складывается не лучшим образом. Он рано засверкал, но потом сдал, в том числе из-за многочисленных травм. Более подробно об этом можно почитать по ссылке .

Недавно парень вернулся в строй, но снова вылетел на некоторое время − мышечное повреждение. Вчера на программу испанского радио Cadena Ser «Què t'hi jugues» пришел испанский хирург Рамон Кугат (его называют «Месси среди хирургов»), который делал игроку операцию на колене. Он рассказал, что слухи о проблемах, связанных с давним вмешательством, ложные, а в строй игрок не мог вернуться из-за неправильного восстановления.

«Могу сказать, что я оперировал Ансу Фати, но не возвращал его обратно [на поле]. Однажды мне позвонил его отец и сказал, что все говорят о колене, но у него все в порядке с ним, проблемы были с подколенным сухожилием», − заявил доктор, подчеркнув, что это «слова отца Ансу Фати».

«В колено не попадала инфекция, разошлись швы. Я не знаю, что произошло на самом деле, мы больше не держали его в нашем медцентре. Здесь он прошел тринадцать сеансов физиотерапии, вышел после идеальным, но на четырнадцатом сеансе колено распухло. Мы увидели, что Ансу тренировался в два раза чаще, чем надо. Тогда и начались проблемы. Уже позже колено прекрасно восстановилось, и его отец сказал мне, что все хорошо».

Кугат также подчеркнул, что у Ансу Фати был план по восстановлению, часть которого проходила в клинике, а другая уже в клубе. Доктор передал игрока в «Барселону», но продолжал следить за возвращением в строй. В какой-то момент он заметил то, что ему не понравилось и пообщался с клубным врачом Льюисом Тилем. Врач объяснил, что «все это уже в прошлом, и даже учитывая, что Фати сейчас не слишком хорош, в том числе психологически, его не в чем упрекнуть».

«Ансу Фати может вернуться на тот же уровень, что у него был до травмы. Что касается колена, то на сто процентов. Но я не видел его подколенное сухожилие».

Как минимум один факт ускоренной подготовки к возвращению на поле в анамнезе у Ансу Фати есть. Футболист слишком рвется на поле, форсирует восстановление, что может привести к новым повреждением.