🔥😮 «Этот трансфер сломал бы соцсети». Фаны «Юнайтед» обсуждают безумный инсайд из Италии

Неаполитанская газета Il Mattino принесла интересный инсайд, касательно будущего Виктора Осимхена.

Издание пишет, что «Манчестер Юнайтед» хочет предложить «Наполи» Джошуа Зиркзе и €30 млн в обмен на Виктора Осимхена!

Итальянский клуб открыт для переговоров по поводу трансфера нигерийца.

Новость собрала небывалый интерес в соцсетях.

💭 «Если «Юнайтед» это удастся, то это будет безумная сделка».

💭 «Пора уже проучить «Наполи».

💭 «Этот трансфер сломал бы соцсети».

💭 «Мне жаль Зиркзе, но Осимхен для «Юнайтед» был бы потрясным усилением».

💭 «Смешно. Они могли бы купить половину Осимхена за такие деньги».

💭 «Хорошая сделка. Все были бы счастливы».