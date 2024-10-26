Помните неудавшегося порно-актера из «Тоттенхэма»? Зинченко урыл его и «шпор» в новой книге

24 октября в продаже появилась автобиографическая книга украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко − «Believe» («Верить»). Судя по тем цитатам, которые разнесли по интернету, обсуждать ее будут довольно долго.

К примеру, журналист The Sun Джордан Дэвис поделился таким куском:

«В 2010 году я прочитал интервью французского защитника Бенау Ассу-Экотто. Он сказал: «Я не знаю, почему все врут. Я играю в футбол ради денег. Это моя работа, а не страсть». Я был очень молод и действительно не понимал такого отношения. На самом деле, не понимаю и сегодня.

Для меня футбол − это счастье, мечта. Никогда не видел в этом работу. Очень сильно люблю эту игру. Может быть ему это не нравилось, потому что он играл за «Тоттенхэм»? В этом нет ничего веселого».

В 2017 году мир узнал, что Ассу-Экотто хотел бы стать порноактером. По крайней мере, об этом сообщил Харри Реднапп, который в те годы звал защитника к себе в команду, а он отказал с такой мотивацией. Позже камерунец признался, что так пошутил:

«После этой истории на меня вышли реальные порностудии, они связывались со мной через «Твиттер». Я благодарен им, но собираюсь продолжить карьеру в футболе».