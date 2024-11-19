Британский журнал FourFourTwo представил обновленную версию своего списка величайших футболистов мадридского клуба. Всего в перечне 50 игроков.

Криштиану Роналду первое место не занял, уступив Альфредо Ди Стефано. Забавно, что год назад FourFourTwo делал такой же рейтинг, и в старой версии первым в рейтинге был португалец.

Джуд Беллингем, который проводит только второй сезон в Мадриде, тоже попал в список, он занял 49-е место.

Винисиус расположился на 37-м месте, а Гарет Бэйл – на 32-м.

А самое удивительное, что в рейтинге 2023 года Серхио Рамос и Икер Касильяс были в топ-10, а в обновленном топе Рамос идет 13-м, а Касильяс вообще не попал в двадцатку.

Топ-20 :

20. Карим Бензема

19. Мигель Васкес

18. Роберто Карлос

17. Пако Генто

16. Роналдо Назарио

15. Сантьяго Бернабеу

14. Луиш Фигу

13. Серхио Рамос

12. Лука Модрич

11. Рикардо Самора

10. Эмилио Бутрагено

9. Пирри

8. Тони Кроос

7. Уго Санчес

6. Раймонд Копа

5. Ференц Пушкаш

4. Рауль

3. Зинедин Зидан

2. Криштиану Роналду

1. Альфредо Ди Стефано

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