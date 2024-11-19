Сборная Сирии страдает уже 13 лет из-за бана домашних матчей. Но даже так чуть не попала на ЧМ

Сборная Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА – ниже Кюрасао и Люксембурга, но выше Беларуси и Армении.

Не так уж и плохо с учетом того, что сирийцы уже более десяти лет не играли на родине, а иногда вообще не играли (пропустили отбор к ЧМ в Бразилии).

По разным причинам.

Сирию сняли с отбора на ЧМ-2014 из-за шведа

Летом 2011 года Сирия, которая ни разу не участвовала в ЧМ, очень неплохо стартовала в квалификации – во втором раунде легко убрала Таджикистан (6:1 по сумме двух поединков) и попала в групповой этап отбора.

Но на этом все. Федерация футбола Таджикистана обнаружила сирийца, который не имел права участвовать в матчах. ФИФА присудила сборной Сирии два технаря по 0:3 (0:6 по результатам двух встреч).

«Это решение – окончательное и обязательное. И не подлежит обжалованию».

Этим игроком оказался форвард иранского «Мес Керман» Джордж Мурад. Уроженец ливанского Бейрута имел арамейско-ассирийские корни, но состоялся как футболист в Швеции. Оказалось, что он не мог играть за Сирию, даже когда получил местный паспорт – обнаружились два официальных товарищеских матча за сборную Швеции в январе 2005 года (с Южной Кореей и Мексикой). Именно Мурад забил один из голов сборной Таджикистана.

Сирия получила 0:6 вместо 6:1 и вылетела из отбора на ЧМ-2014, в группу к Японии, Узбекистану и Северной Корее отправился Таджикистан, где занял последнее место с одним очком (ничья с северокорейцами) с разницей 1-18.

Сирийские футбольные функционеры назвали решение ФИФА несправедливым и политизированным и даже планировали жалобу в международный спортивный арбитраж. Глава местной футбольной ассоциации Фарук Саррие объявил, что может доказать необходимыми документами право Мурада играть за Сирию. Тем не менее санкции не пересмотрели.

При этом сирийцев не дисквалифицировали и не отстраняли от турниров (поэтому и решение о снятии наказания не требовалось), и они позже стартовали в других турнирах ФИФА. Но уже тогда действовали другие ограничения.

Сирии нельзя играть дома – желающих приютить сборную не так уж много

После начала гражданской войны в 2011 году ФИФА запретила сборной Сирии проводить матчи дома.

За это время сборная 15 раз принимала соперников в ОАЭ, 7 – в Малайзии, 5 – в Саудовской Аравии, 4 – в Омане, 3 – в Иране, по разу – в Катаре, Ираке и Иордании.

В 2016 году сборная Сирия была буквально в шаге от технического вылета из отбора на ЧМ-2018 в России. Первый этап квалификации сирийцы провели в Омане, но дальше их не принимали. Запасной вариант с Макао тоже сорвался. Перед самым дедлайном выручила Малайзия.

Кстати, тот отбор – самый успешный в истории сирийцев.

С третьего места в группе азиатского отбора они вышли в стыки с Австралией. А там – драма.

🤜🤛 Основное время обоих матчей закончилось 1:1.

🟥 В дополнительное время Сирия осталась в меньшинстве после удаления Махмуда Аль-Маваса.

🇦🇺 Затем Тим Кэхилл вывел Австралию вперед.

🫢 Тем не менее, у Сирии был шанс отыграться: Омар Аль-Сома в компенсированное время попал в штангу. Австралия прошла дальше, Сирия снова осталась без ЧМ.

Этот матч на один вечер остановил войну

Историческое футбольное событие привело к кратковременному прекращению конфликта внутри страны, а власти установили гигантские экраны на главных площадях крупных городов для трансляции решающих матчей.

Но после – снова реальность, в которой играть международные матчи в Сирии небезопасно. При этом во время действия бана ФИФА компенсирует расходы на перелеты и организацию матчей по программе FIFA Forward.

Сирия неоднократно просила вернуть футбол в страну, ссылаясь на более безопасную обстановку. Но чтобы снять запрет, необходимо провести независимую инспекцию.

Впервые об этом заговорили в 2018 году, когда тогдашний президент Сирийской футбольной ассоциации Мохаммад Фади-ад-Даббас заявил, что люди ФИФА посетят Дамаск, Латакию и Хомс.

«Сирийцы подали запрос, и мы его обязательно изучим, – подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Недавно мы сняли запрет ФИФА на стадионы и матчи в Ираке, поэтому надеемся увидеть сирийские команды играющими на своей родной земле».

Миссия ФИФА действительно посетила страну (впервые с 2012-го) для оценки ситуации и наблюдения за выборным конгрессом Сирийской футбольной ассоциации (SFA) в декабре 2019 года. Она увидела, что футбол в стране снова обретает былую популярность: действует надежная трехуровневая общенациональная система с 14 клубами элитной лиги, матчи которой проводятся в Дамаске, Латакии, Алеппо, Хаме и Хомсе. Посещаемость местных дерби может достигать 30 000 зрителей. В местной футбольной ассоциации зарегистрировано 7550 футболистов.

Несмотря на выводы о снижении влияния вооруженного конфликта на футбол, бан не сняли (но стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве).

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В следующий раз вопрос поднимали два года назад – на встрече Инфантино с президентом Сирийской футбольной ассоциации Салахом Эденом Рамаданом в Дохе. Запланировали очередную инспекцию и смотрели в будущее с оптимизмом.

«Это будет послание надежды сирийскому народу, а также поспособствует продвижению позитивных ценностей, которые можно передать через футбол», – говорилось в заявлении ФИФА.

Но с тех пор молчание, бан все еще в силе. Сборная Сирии продолжает принимать соперников в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Война в Сирии еще идет? Почему началась? И кто против кого?

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Фото: East News /Cees van Hoogdalem / ANP / ANP via AFP, WILLIAM WEST / AFP, KARIM JAAFAR / AFP, Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP