💣 Вы даже не представляете, насколько вы были правы насчет Глейзеров. Появились данные об их инвестициях в «МЮ» – соцсети в бешенстве 🤬

Фанаты «Манчестер Юнайтед» штурмуют соцсети гневными комментариями, узнав, сколько на самом деле потратила на клуб семья Глейзеров.

Вот уже почти 20 лет контрольный пакет английского клуба принадлежит американским бизнесменам.

В прошлом сезоне «МЮ» поставил личный антирекорд в АПЛ – восьмое место с отрицательной разницей голов.

Многие фанаты давно жалуются на явное нежелание Глейзеров вкладываться в команду. Оказывается, что они правы. Даже слишком правы.

Глейзеры потратили на акции «Юнайтед» 800 миллионов фунтов стерлингов.

По данным The Athletic, за все время Глейзеры инвестировали в клуб лишь 45 млн фунтов стерлингов.

Для сравнения, новые владельцы «Ипсвича» потратили на команду 83 миллиона фунтов стерлингов. А вообще, смотрите сами.

Фанаты в бешенстве.

💭 «45 миллионов фунтов стерлингов за почти 20 лет от Глейзеров – это просто преступление».

💭 «Сраные паразиты».

💭 «2,5 миллиона в год. Это просто смешно».

💭 «Сволочи».

💭 «И что может сделать Рэтклифф со своим ничтожным пакетом акций?»

Круто быть фанатом «Манчестер Сити»?