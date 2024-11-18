💣 Вы даже не представляете, насколько вы были правы насчет Глейзеров. Появились данные об их инвестициях в «МЮ» – соцсети в бешенстве 🤬
Фанаты «Манчестер Юнайтед» штурмуют соцсети гневными комментариями, узнав, сколько на самом деле потратила на клуб семья Глейзеров.
Вот уже почти 20 лет контрольный пакет английского клуба принадлежит американским бизнесменам.
В прошлом сезоне «МЮ» поставил личный антирекорд в АПЛ – восьмое место с отрицательной разницей голов.
Многие фанаты давно жалуются на явное нежелание Глейзеров вкладываться в команду. Оказывается, что они правы. Даже слишком правы.
Глейзеры потратили на акции «Юнайтед» 800 миллионов фунтов стерлингов.
По данным The Athletic, за все время Глейзеры инвестировали в клуб лишь 45 млн фунтов стерлингов.
Для сравнения, новые владельцы «Ипсвича» потратили на команду 83 миллиона фунтов стерлингов. А вообще, смотрите сами.
Фанаты в бешенстве.
💭 «45 миллионов фунтов стерлингов за почти 20 лет от Глейзеров – это просто преступление».
💭 «Сраные паразиты».
💭 «2,5 миллиона в год. Это просто смешно».
💭 «Сволочи».
💭 «И что может сделать Рэтклифф со своим ничтожным пакетом акций?»
Круто быть фанатом «Манчестер Сити»?
Но факт остается фактом и сейчас вложения нужны точно(в устаревшую базу, инфраструктуру, стадион)
С Астон Виллой ситуация похожая. Пока не пришел Эмери, результатов не было.
МЮ при САФе и при такой помощи от хозяев спокойно справлялся. Надо еще понимать, что рекламные и спонсорские доходы у того же МЮ просто в разы выше, чем у середняков АПЛ. Клуб сам зарабатывает и тратит эти деньги.
А где деньги возьмет Эвертон, если они ни разу в ЛЧ не попали, и их разве что в родном городе знают (и то лишь те, кто не болеет за красных).
Единственное исключение тут МанСити. Ну и к ним и вопросов больше всего по ФФП.