📹Фанат позвал Беллингема в «Арсенал». Реакция Беллингема была без слов, но показательной

После одной из тренировок сборной Англии болельщики подкараулили игроков на базе, просили дать автограф и сделать совместное фото. Одним из самых популярных среди фанатов стал хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем.

Когда Джуд расписывался на одной из маек, молодой парень сделал ему неожиданное предложение − перейти в «Арсенал». Реакцию Беллингема можно увидеть на видео, но кажется, что такой трансфер − не то, к чему стремится игрок.

У Джуда Беллингема есть опыт игры за английскую команду. Перед тем, как оказаться в «Дортмунде», он поиграл за «Бирмингем».

Кстати, в свое время у «Арсенала« был шанс подписать английского хавбека. Беллингему было 14 лет и он как раз выступал за академию «Бирмингема». На него вышли представители «канониров» и предложили контракт. Игрока оценили в 500 тысяч фунтов и «Арсенал» был готов расстаться с такой суммой. Но платеж задержали, переход сорвался, а Джуд продлился с родным клубом.

Может он тогда затаил обиду и теперь не воспринимает шанс сыграть за «Арсенал» всерьез?