Эндрика отправляют в аутсайдера АПЛ. Вот что об этом думает сам игрок «Мадрида»

Как утверждает испанское издание Fichajes, наибольший интерес к 18-летнему форварду «Мадрида» Эндрику проявляет аутсайдер АПЛ «Саутгемптон». Кроме этого упоминаются еще несколько клубов − «Рома» и «Вальядолид».

Вот только сам игрок продолжает гнуть свою линию. По данным Marca, бразилец «сосредоточен на ежедневной работе, пока не появится возможность». Это значит, что вундеркинд хочет остаться в столице Испании и продолжать бороться за основной состав.

Несмотря на то, что у Эндрика не так много игрового времени, Карло Анчелотти не беспокоится за состояние игрока. Вот что он говорил после матча со «Штутгартом», в котором бразилец забил гол.

«Я волновался до и во время матча. Теперь я больше не волнуюсь. В том последнем забитом мяче Эндрик проявил мужество. Лучшим решением казалось воспользоваться преимуществом три против одного, но он был убежден [в своем]. Он сделал все хорошо. Это было сложно, но все сработало.

Эндрик способен сделать то, что никому не приходит в голову. По крайней мере, я до такого не додумался. У него есть дар быть очень эффективным. Видно, что в нем есть что-то особенное. А еще у него очень сильный и быстрый удар».