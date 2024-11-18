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Герои в масках. «Барса» показала, как много ее игроков рисковали здоровьем сразу после травм

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Фотографии недавней травмы защитника «Барселоны» Пау Кубарси облетели все соцсети. 17-летний испанец не просил отдых, на следующую игру вышел в защитной маске – восхищению фанатов не было предела.

Официальный аккаунт клуба поделился серией фотографий, на которых изображены звезды каталонцев последних лет, надевавшие медицинскую маску из-за травмы. Пост, озаглавленный «Герои в масках, выпуск «Барсы», демонстрирует, как много игроков рисковали здоровьем ради клуба.

Пау Кубарси

Рональд Араухо

Гави

Серджи Бускетс

Рафинья Алькантара

Карлес Пуйоль

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