Легенды «Аякса» и «Реала» снова встретились. Похоже, двум очень хорошо без футбола – все в шоке от их формы

«Аякс» активно готовится к 125-летнему юбилею и проводит ряд интересных мероприятий: анонсировали возвращение старого логотипа и провели матч легенд.

В Амстердаме легенды «Аякса» сыграли товарищеский матч со звездами мадридского «Реала». Хозяева победили 2:1 благодаря голам Шота Арвеладзе и Сиема де Йонга, но камеры чаще ловили фокус на Рафаэле ван дер Варте и Уэсли Снейдере.

Оба игрока были заметно не в форме. Снейдер был заменен на 20-й минуте, а Ван дер Варт появился в середине первого тайма.