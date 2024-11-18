Алиша Леманн забивает второй гол в сезоне и помогает «Ювентусу» продолжить беспроигрышную серию в чемпионате Италии😍⚽

Новая звезда женского «Ювентуса» и девушка Дугласа Луиса Алиша Леманн забила свой второй гол в сезоне и помогла команде сыграть в вничью со счетом (2:2) против «Сассуоло».

«Ювентус» начал сезон в Серии А с восьми побед и двух ничьих. Второй ничьей завершился поединок с «Сассуоло» в прошедшие выходные.

Нападающая из Швейцарии Леманн поразила ворота подопечных Макса Канци и вывела «Ювентус» вперед, забив свой второй гол за новую команду. Но дубль Джины Хмелински свел ее старания на нет.

Однако «Ювентус» по-прежнему опережает на четыре очка идущую на втором месте «Фиорентину», возглавляя турнирную таблицу.

У Алиши не было того количества игрового времени, на которое она рассчитывала, когда присоединилась к «Ювентусу», однако теперь ее гол в ворота «Сассуоло» даст ей преимущество перед матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов 21 ноября.