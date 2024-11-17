«Это не медицинский департамент». Неймара не хотят видеть даже в Бразилии, жесткое высказывание женщины-президента

Неймар уезжал из «Бразилии» в 2013 году действующей легендой и главной надеждой сборной. Но спустя 11 лет бразильца не хотят видеть на родине. Даже в таком большом клубе, как «Палмейрас». Причина одна.

Президент клуба Лейла Паррейра заявила: «Неймар не перейдет в «Палмейрас», этот клуб не является медицинским департаментом. Мне нужен человек, который присоединится к команде немедленно и сможет играть завтра, если этого захочет тренер. Я не соглашусь, чтобы мы подписали игрока, который не может играть».

Неймар подписался с «Аль-Хилалем» в 2023-м: пять матчей, травма, два неполных матча, очередная травма. Скорее всего, вернется не раньше 2025 года. Саудовский клуб намерен расстаться с бразильцем, его контракт истекает следующим летом.