⚡️😱 «Ливерпуль» придумал, как сохранить Трента – сделать его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Трансферный эксперт Грэм Бейли пишет, что «Ливерпуль» предложил Трентe Александер-Арнолду новый контракт.

Уточняется, что новое соглашение сделает англичанина самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге. «Скаузеры» уверены, что Трент примет предложение.

Известно, что новый контракт будет действовать до 2029 года.

А вот фанаты «Ливерпуля» недовольны новостью.

💭 «Я люблю Трента, но Салах - единственный игрок «Ливерпуля», который заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге».

💭 «Это его клуб детства, деньги не должны быть мотивацией».

💭 «Салах или ван Дейк - да. Может быть, Алиссон. Но не Трент».

💭 «Я люблю Трента, но он не должен получать больше наших лидеров».

💭 «Ерунда какая-то».

Справедливо?