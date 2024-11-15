⚡️😱 «Ливерпуль» придумал, как сохранить Трента – сделать его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
Трансферный эксперт Грэм Бейли пишет, что «Ливерпуль» предложил Трентe Александер-Арнолду новый контракт.
Уточняется, что новое соглашение сделает англичанина самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге. «Скаузеры» уверены, что Трент примет предложение.
Известно, что новый контракт будет действовать до 2029 года.
А вот фанаты «Ливерпуля» недовольны новостью.
💭 «Я люблю Трента, но Салах - единственный игрок «Ливерпуля», который заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге».
💭 «Это его клуб детства, деньги не должны быть мотивацией».
💭 «Салах или ван Дейк - да. Может быть, Алиссон. Но не Трент».
💭 «Я люблю Трента, но он не должен получать больше наших лидеров».
💭 «Ерунда какая-то».
Справедливо?