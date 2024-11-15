🔥 Аморим даст шанс Рэшфорду на новой позиции – это чертовски рискованный эксперимент. Фанаты спорят 🤨
Журналист GiveMeSport Дин Джонс вещает важные новости из стана «Манчестер Юнайтед».
Он утверждает, что Маркус Рэшфорд получит новый шанс от Рубена Аморима. Идея заключается в изменении роли игрока на поле - португалец планирует перестроить игру «МЮ» на схему 3-4-3. Маркус, разумеется, будет действовать на левом фланге. Ха-ха, а вот и нет. Ложная девятка - новая роль Рэшфорда!
Один из вариантов состава выглядит так.
Фанаты оценили идею.
💭 «Как только Рэшфорд начнет забивать, он не остановится. Это важно для «Юнайтед».
💭 «RIP Рубен».
💭 «Он просто понимает, что это единственный выход».
💭 «Тогда мы финишируем в середине таблицы».
💭 «Этот человек изменит мою жизнь».