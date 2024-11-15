🔥 Аморим даст шанс Рэшфорду на новой позиции – это чертовски рискованный эксперимент. Фанаты спорят 🤨

Журналист GiveMeSport Дин Джонс вещает важные новости из стана «Манчестер Юнайтед».

Он утверждает, что Маркус Рэшфорд получит новый шанс от Рубена Аморима. Идея заключается в изменении роли игрока на поле - португалец планирует перестроить игру «МЮ» на схему 3-4-3. Маркус, разумеется, будет действовать на левом фланге . Ха-ха, а вот и нет. Ложная девятка - новая роль Рэшфорда!

Один из вариантов состава выглядит так.

Фанаты оценили идею.

💭 «Как только Рэшфорд начнет забивать, он не остановится. Это важно для «Юнайтед».

💭 «RIP Рубен».

💭 «Он просто понимает, что это единственный выход».

💭 «Тогда мы финишируем в середине таблицы».

💭 «Этот человек изменит мою жизнь».