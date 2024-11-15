🚀 У «Юнайтед» гениальный план, как избавиться от Зиркзе. Одна проблема – он чертовски сложный
CaughtOffside сообщает об интересном плане «Манчестер Юнайтед» по Джошуа Зиркзе.
Портал пишет, что клуб рассматривает варианты для подписания Виктора Дьокереша.
Одна из идей: обмен Дьокереша на Зиркзе с доплатой.
Фанаты с юмором отнеслись к новости, но лишь по одной причине - им кажется, что это нереально.
💭 «Я не думаю, что «Спортинг» пойдет на это».
💭 «Я готов добивать фонарик и свой носок».
💭 «А зачем «Спортингу» Зиркзе?»
💭 «Звучит, как блестящая сделка - для «МЮ».
💭 «Великолепная идея, которую невозможно реализовать».
А если попробовать?