🚀 У «Юнайтед» гениальный план, как избавиться от Зиркзе. Одна проблема – он чертовски сложный

CaughtOffside сообщает об интересном плане «Манчестер Юнайтед» по Джошуа Зиркзе.

Портал пишет, что клуб рассматривает варианты для подписания Виктора Дьокереша.

Одна из идей: обмен Дьокереша на Зиркзе с доплатой.

Фанаты с юмором отнеслись к новости, но лишь по одной причине - им кажется, что это нереально.

💭 «Я не думаю, что «Спортинг» пойдет на это».

💭 «Я готов добивать фонарик и свой носок».

💭 «А зачем «Спортингу» Зиркзе?»

💭 «Звучит, как блестящая сделка - для «МЮ».

💭 «Великолепная идея, которую невозможно реализовать».

А если попробовать?