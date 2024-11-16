Как дела в Первой лиге? «Торпедо» и «Балтика» отрываются, «Алания» в зоне вылета

В Мелбет Первой лиге закончился первый круг, но до зимней паузы еще несколько туров. Самое время подвести промежуточные итоги – посмотреть, кто претендует на выход в РПЛ, а кто – на место во Второй лиге.

Кто вернется в РПЛ: «Торпедо» и «Балтика» ушли в отрыв

Наверху уже выделились два явных фаворита на выход в РПЛ – это «Торпедо» и «Балтика», которые оторвались на шесть очков. «Урал», «Арсенал» и «Сочи» пока в погоне, но без серьезных ошибок конкурентов на прямые путевки рассчитывать не приходится.

«Торпедо». Прошлый сезон команда закончила на десятом месте – и даже после назначения Олега Кононова зимой не особенно впечатляла. А сейчас выглядит как главный монолит лиги – у московского клуба работает вообще все. Забили с отрывом больше всех, в тройке лучших и по пропущенным.

И ни одного поражения в этом сезоне! Плюс победа над прямым конкурентом – «Балтикой» (2:1). Но и ничьих много. Очень хорошо работают стандарты, а лучший бомбардир неожиданно полузащитник Равиль Нетфуллин – выжигает центр поля, собирает подборы, забивает (уже шесть голов, три с игры и три с пенальти), раздает тоже (пять ассистов). Пока именно он – главный претендент на MVP сезона в Первой лиге.

Отрыв хорош, темп тоже впечатляет. Если «Торпедо» не посыпется весной, в следующем году снова увидим Олега Кононова в Премьер-лиге. И это будет заслуженно.

«Балтика». Уже к сентябрю в клубе признали эксперимент с Александром Грищенко неудачным – местный молодой тренер ставил упор на тотальное владение, но моментов не создавали. Когда его уволили, «Балтика» шла на шестом месте – тогда позвали Андрея Талалаева. И пошло.

С новым тренером поменялся и стиль: футбол «Балтики» стал более силовой и вертикальный. И это дает результат – сейчас серия из пяти побед подряд (лучший результат сезона), не проигрывали с сентября – тот самый матч с «Торпедо» (1:2), вторая игра Талалаева. Отчасти результативность объясняется и тем, что уже после увольнения Грищенко пришел Виталий Лисакович – сейчас главный бомбардир команды.

Последние месяцы «Балтика» выглядит фаворитом сезона. Тут и победная серия, и волевой настрой – трижды выигрывали, по ходу матча уступая в счете. Особенно важными были три очка с «Нефтехимиком» в ноябре – превратили 0:1 в 2:1 за десять минут второго тайма. И не отпустили «Торпедо». Победили в Нижнекамске впервые за 12 лет.

«Урал». После вылета из РПЛ команда сохранила костяк, но пока не впечатляет даже на уровне Первой лиги. Ставка на местную легенду Евгения Аверьянова не оправдалась. Его уже заменили на Олега Шатова, при котором одержали первую победу – 2:0 в гостях у «Шинника».

Главная проблема «Урала» – безыдейность в атаке. Команда тяжело создает моменты, поэтому часто в этом сезоне на концовки центральный защитник Сильвие Бегич превращается в дополнительного столба в чужой штрафной. Тем забавнее, что в феврале в «Родину» отпустили Александра Юшина, который сейчас возглавляет гонку бомбардиров.

При всех проблемах «Урала» уровень состава до сих пор позволяет держаться в тройке – пусть и с отставанием в шесть очков от «Торпедо» и «Балтики». Еще один положительный момент: из-за скучной атаки в начале сезона зажигал 17-летний Максим Воронов – звездочка академии. В первых пяти матчах нападающий оформил 1+2, но потом получил травму.

«Арсенал Тула». Александр Сторожук построил очень противоречивую команду. С одной стороны, у «Арсенала» лучшая оборона лиги – всего 10 голов пропущено за 18 туров. С другой – и забили всего 15 мячей, результат клуба второй половины таблицы. Туляки не проиграли ни матча до начала ноября, но при этом выдали серию из шести ничьих подряд (сейчас она уже выросла до восьми матчей).

Проблема команды проста – скромный ресурс. Об этом прямо говорил и тренер после ничьей с «Сочи»: «Для команды с десятым бюджетом в лиге ничья – довольно неплохой результат». И это Сторожук сказал, когда «Арсенал» шел на первом месте в таблице. Но команда уткнулась в потолок.

У стадиона в Туле еще и остаются проблемы с лицензированием. Если их не решат, то следующий сезон тоже придется провести в Первой лиге. Что в целом укладывается в концепцию: ресурсов на Премьер-лигу у «Арсенала» сейчас нет, несмотря на крепкую игру по сезону.

«Сочи». Удивительно, но во второй половине прошлого сезона в РПЛ команда выглядела увереннее, чем в Первой лиге. Кажется, Роберто Морено никак не может адаптироваться в новом турнире.

Сказывается и потеря некоторых важных игроков, и специфика лиги – гораздо больше единоборств, важная роль стандартов и проблемы с логистикой, которые не позволяют поставить футбол на тренировках. Только вдумайтесь: команда с самым дорогим составом Первой лиги не побеждает в гостях с августа (пять ничьих и поражение).

«Сочи» вел в счете в 12 матчах, но пять из них соперник свел в ничью – это уже 10 потерянных очков (больше в таких ситуациях терял только «Урал» – 12). То есть команда, ведя в счете, отдает преимущество сопернику, но оборона недостаточно надежна, чтобы удержать победный счет. Вот и против «Ротора» на выезде пропустили необязательный гол со стандарта и снова сыграли вничью (1:1). Сочинцы отстали от лидеров уже на восемь очков – возможно, это уже отказ от борьбы за прямые путевки наверх.

Как дела внизу: «Тюмень» практически вылетела, на две путевки во Вторую лигу – четыре претендента

Вылетают из Первой лиги три команды – и пока предельно ясно все только с одной. Еще четыре вполне могут выправить ситуацию и весной, если появятся желание и ресурсы. Но пока ситуация выглядит вот так.

«Сокол». Саратовцы в этом сезоне идут с четким акцентом на оборону и контратаки. И порой это неплохо работало: если удавалось забивать первыми, набирали очки стабильно – впервые ведя в счете проиграли только в ноябре. Все четыре победы в сезоне – сухие 1:0. Но в сентябре-октябре что-то пошло не так: череда поражений довела до борьбы за выживание.

«Алания». У команды из Владикавказа неплохая оборона, но кризис идей в атаке. Спартак Гогниев недавно жаловался, что игроки перестали играть из-за того, что рано потеряли мотивацию по выходу в РПЛ. Но сейчас стоит задача не вылететь – и в борьбе за выживание «Алания» кажется одним из фаворитов. Традиционные методы тоже используют.

«Шинник». Прошлый сезон закончили на седьмом месте в четырех очках от зоны стыков. Но слишком много потерь летом: ушли и вратарь Александр Довбня, и основная пара нападающих Андреев-Рубцов, и центральный защитник Никита Котин. Восполнить потери не удалось, поэтому команда Дмитрия Черышева борется за выживание.

«Уфа». Клуб вернулся после сезона во Второй лиге, но вряд ли всерьез и надолго. Хотя надежда есть: у команды Евгения Харлачева недостает класса, зато есть порядок. В нужные моменты «Уфа» собирается – и благодаря этому держится.

«Тюмень». Всего девять очков за 18 туров: лишь две победы и 13 поражений (из них пять – разгромные). Тут уже все понятно – весну можно потратить на подготовку ко Второй лиге.

Фото: vk.com/fcbaltika /Григорий Черепанов; vk.com/pfcarsenaltula ; vk.com/pfcsochi