🙌🏻 В Европе тоже есть яркие болельщики! Фанаты пражской «Спарты» устроили косплей «Гарри Поттера» прямо на стадионе 🪄
Недавно мы показывали, как эпично живет во время матча стадион «Ривер Плейта». Но разве кого-то еще удивляет шум и масштабность южноамериканского футбола?
Если нет, то самое время перейти к истинной экзотике. К Чехии, например.
Многие упустили из виду старательный косплей «Гарри Поттера» фанатами пражской «Спарты» в апреле.
Ну разве не фантастика?
😲 Где бы вы хотели посмотреть футбол - в Англии или Аргентине? А после этого видео? 💥