🙌🏻 В Европе тоже есть яркие болельщики! Фанаты пражской «Спарты» устроили косплей «Гарри Поттера» прямо на стадионе 🪄

Недавно мы показывали, как эпично живет во время матча стадион «Ривер Плейта». Но разве кого-то еще удивляет шум и масштабность южноамериканского футбола?

Если нет, то самое время перейти к истинной экзотике. К Чехии, например.

Многие упустили из виду старательный косплей «Гарри Поттера» фанатами пражской «Спарты» в апреле.

Ну разве не фантастика?

😲 Где бы вы хотели посмотреть футбол - в Англии или Аргентине? А после этого видео? 💥