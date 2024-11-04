😲 Где бы вы хотели посмотреть футбол - в Англии или Аргентине? А после этого видео? 💥

Многие обожают АПЛ не только из-за интенсивности и зрелищности футбола, но и из-за особенной атмосферы на трибунах.

Всегда полные стадионы, полная погруженность в процесс - такое можно встретить только в видеоигре.

Может и так. Но разве Англия может похвастаться оглушительным и ярким карнавалом на стадионе? Именно. А Аргентина - да. Посмотрите, что устроили фанаты «Ривер Плейта» на легендарном «Монументале».

Где предпочтете оказаться?