😲 Где бы вы хотели посмотреть футбол - в Англии или Аргентине? А после этого видео? 💥
Многие обожают АПЛ не только из-за интенсивности и зрелищности футбола, но и из-за особенной атмосферы на трибунах.
Всегда полные стадионы, полная погруженность в процесс - такое можно встретить только в видеоигре.
Может и так. Но разве Англия может похвастаться оглушительным и ярким карнавалом на стадионе? Именно. А Аргентина - да. Посмотрите, что устроили фанаты «Ривер Плейта» на легендарном «Монументале».
Где предпочтете оказаться?