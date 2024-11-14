🏷️ А вот и цены на новые образы французских сборников. Кто вам по душе?👇
Прямо сейчас вы на самой модной и дорогой странице сайта, поэтому расслабьтесь и включите режим диванного модельера.
Сборная Франции снова собралась вместе. Похоже, что сбор команды становится особо интересным мероприятием – невероятный интерес соцсетей не даст соврать, ведь каждое прибытие игрока собирает миллионы просмотров. И мы не проигнорировали это знаменательное событие.
И вот, спустя пару дней, особо искушенные умельцы рассказали самое главное – сколько стоит «безобразие», которое носят французы.
Поехали! Без лишних слов.
Жюль Кунде
Тео Эрнандес
Уоррен Заир-Эмери
Майкл Олисе
Куадио Коне
Люка Динь
Брэдли Барколя
Майк Меньян
Вильям Салиба
Маркус Тюрам
Рандаль Коло-Муани
Маркус Тюрам – главный транжира. Майк Меньян – примерный скромняга. Так а кто самый модный?
Выборы самого модного в сборной Франции. Теперь знаем, сколько стоит их одежда 🤑
Борзеет француз. Вперед много взял