🏷️ А вот и цены на новые образы французских сборников. Кто вам по душе?👇

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Сборная Франции снова собралась вместе. Похоже, что сбор команды становится особо интересным мероприятием – невероятный интерес соцсетей не даст соврать, ведь каждое прибытие игрока собирает миллионы просмотров. И мы не проигнорировали это знаменательное событие .

И вот, спустя пару дней, особо искушенные умельцы рассказали самое главное – сколько стоит «безобразие», которое носят французы.

Поехали! Без лишних слов.

Жюль Кунде

Тео Эрнандес

Уоррен Заир-Эмери

Майкл Олисе

Куадио Коне

Люка Динь

Брэдли Барколя

Майк Меньян

Вильям Салиба

Маркус Тюрам

Рандаль Коло-Муани

Маркус Тюрам – главный транжира. Майк Меньян – примерный скромняга. Так а кто самый модный?

Выборы самого модного в сборной Франции. Теперь знаем, сколько стоит их одежда 🤑