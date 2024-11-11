Французы приехали в сборную - начинаем новый показ мод 🧥
Наконец-то! Международная пауза в клубном футболе!
Матчи? Нее, лучше посмотрим, в каких нарядах экстравагантные французы приехали в расположение сборной.
Для сравнения, давайте возьмем образы и с прошлого раза - новые будут справа.
Кунде слева будет майский. Нет чувства ностальгии?
Камавинга изменился кардинально.
У Тео Эрнандеса идеальные карманы для шведского стола.
Зачем-то приехал и Адриен Рабьо.
Брэдли Барколя что-то привез.
Майкл Олисе не нашел один носок.
Ваш любимый Нголо Канте.
Нет, это Маркус Тюрам.
Шикарный Брис Самба.
А Усман Дембеле приехал с другом - Дайо Упамекано.
Кому ставим лайк?
Выборы самого модного в сборной Франции. Теперь знаем, сколько стоит их одежда 🤑