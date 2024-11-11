Французы приехали в сборную - начинаем новый показ мод 🧥

Наконец-то! Международная пауза в клубном футболе!

Матчи? Нее, лучше посмотрим, в каких нарядах экстравагантные французы приехали в расположение сборной.

Для сравнения, давайте возьмем образы и с прошлого раза - новые будут справа.

Кунде слева будет майский. Нет чувства ностальгии?

Камавинга изменился кардинально.

У Тео Эрнандеса идеальные карманы для шведского стола.

Зачем-то приехал и Адриен Рабьо .

Брэдли Барколя что-то привез.

Майкл Олисе не нашел один носок.

Ваш любимый Нголо Канте .

Нет, это Маркус Тюрам .

Шикарный Брис Самба .

А Усман Дембеле приехал с другом - Дайо Упамекано .

Кому ставим лайк?

Выборы самого модного в сборной Франции. Теперь знаем, сколько стоит их одежда 🤑