Наш Дон Корлеоне: Винисиусу подарили эксклюзивные часы в стиле «Крестного отца»⌚

Звезда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус получил уникальный подарок от ювелирно-часового бренда Jacob & Co.

Бразилец стал обладателем часов Godfather Opera Black, дизайн которых был вдохновлен культовым фильмом «Крестный отец». Часы, состоящие из 658 деталей, украшены золотом и бриллиантами. Их стоимость оценивается в 400 000 евро.

Бренд поделился видео с вручением ценного подарка Вини в своих социальных сетях, оставив подпись: «Добро пожаловать в семью».