Разрыв крестов – страшный диагноз для футболиста: смотрим, кто пострадал от него в сезоне 2024/25

Идет только первая половина сезона 2024/25, но большинство клубов уже пострадало от серьезных травм своих звезд.

Обилие матчей на клубом и международном уровне, а также отсутствие полноценной предсезонки в связи с длинной предыдущей компанией зачастую является причиной усталости игроков и, как следствие, причиной появления травм.

Известно, что одно из самых серьезных повреждений в футболе - разрыв крестообразных связок. Это страшное словосочетание выучили уже все болельщики, потому что футболисты, получая такой разрыв, пропускают остаток сезона.

С начала компании 2024/25 серьезно не повезло вот уже целому ряду игроков:

Мы всем желаем скорейшего выздоровления!