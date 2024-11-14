🔥 Символическая сборная Африки всех времен – самая спорная команда в мире. В ней нет места даже для Дрогба 😱
В соцсетях бурно обсуждается любопытный состав, названный «лучшей командой Африки всех времен».
Тема любопытная, ведь мы все помним россыпь талантливых африканских атакующих футболистов. Выбрать лучших из них - задание сложное и непростое.
Давайте перейдем к команде.
Интересный сплав звезд нынешних и прошлых, но все равно будет много разговоров в стиле «А где...»
Кандидатов огромное количество: Дидье Дрогба, Абеди Пеле, Роже Милла, Джей-Джей Окоча, Сейду Кейта...
А что бы изменили вы?
Слева в защиту я бы поставил реально левого защитника. Экото или как его там. Играл в Тоттенхеме. Можно по вратарям подумать, но у Боно мощный ЧМ.
Вывод: маразма не вижу, но сердца африканского не хватает. Слишком механическая сборная. Игроки типа Окочи разгельляи, но вносят свой колорит.
Сонг тоже был хорош, но его меметичное достижение - 2 красные карточки на 2 разных мундиалях, все-таки должно усадить его на лавку в этой символической команде)