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🔥 Символическая сборная Африки всех времен – самая спорная команда в мире. В ней нет места даже для Дрогба 😱

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В соцсетях бурно обсуждается любопытный состав, названный «лучшей командой Африки всех времен».

Тема любопытная, ведь мы все помним россыпь талантливых африканских атакующих футболистов. Выбрать лучших из них - задание сложное и непростое.

Давайте перейдем к команде.

Интересный сплав звезд нынешних и прошлых, но все равно будет много разговоров в стиле «А где...»

Кандидатов огромное количество: Дидье Дрогба, Абеди Пеле, Роже Милла, Джей-Джей Окоча, Сейду Кейта...

А что бы изменили вы?

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