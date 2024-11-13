❗ В шорт-листе «Барсы» на лето уже есть пять кандидатов – и все звезды

Mundo Deportivo пишет, что в трансфером шорт-листе «Барселоны» на будущее лето числятся пять фамилий.

Каталонцы хотят усилить фланги атаки, из-за чего особый интерес проявляют именно к звездным вингерам.

В список попали: Нико Уильямс («Атлетик Бильбао»), Рафаэл Леау («Милан»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Лерой Сане («Бавария»).

И вот, кого предпочитают фанаты.

💭 «Моим предпочтительный вариантом был бы Нико Уильямс. Он идеально бы вписал в команду».

💭 «Барселона» хочет усилить левый фланг, так что Салах - не вариант».

💭 «Леау подходит им больше всех».

💭 «Хорошие игроки, но чего-то в них не хватает. «Барсе» лучше положиться на академию».

💭 «Они даже не могут прокормить, имеющихся игроков».

Единого мнения нет. Зато есть сомнения.