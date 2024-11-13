😍 Жена Дибалы — аргентинская звезда: снималась в кино, стала моделью, записывала песни. А еще у нее очень странное хобби

Жена Пауло Дибалы Ориана Сабатини — настоящая аргентинская звезда. Возлюбленная Пауло славится творческой карьерой: она модель, актриса и певица.

Для Орианы войти в мир шоу-бизнеса не составило труда, поскольку она дочь актера Освальдо Сабатини и актрисы Кэтрин Фулоп.

В 13 лет она уже появлялась на глянцевых страницах аргентинских журналов.

В 2011 году Ориана начала сниматься в кино. Дебютную роль она получила в телевизионной драме «Потому что я так тебя люблю». Спустя шесть лет она начала играть главных героинь в разных аргентинских фильмах.

В 2018 году у пары начались отношения. В 2024 году пара наконец поженилась.

Церемония прошла в Буэнос-Айресе в присутствии большого количества гостей — на свадьбу аргентинского форварда было приглашено 300 человек.

Ориана не ограничивается модельным бизнесом или кино. Она также певица. В 2017 году она выпустила свой дебютный сингл Love Me Down Easy, который занял второе место в аргентинских чартах. Потом записала еще десять песен.

А еще у Сабатины есть странное хобби – танатопраксия (бальзамирование и нанесение грима на покойников, готовящихся к погребению). Она не видит в этом отвращения, поскольку всегда интересовалась темой смерти.