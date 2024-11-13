Ванда Нара показала фото с новым парнем, а неделю назад снова была с Икарди: что нового у скандальной пары

Отношения Ванды Нары и Мауро Икарди снова стали предметом обсуждений.

Ванда не так давно объявила о конце их отношений, но несколько недель назад снова опубликовала совместные фото.

А теперь ситуация, похоже, снова поменялась! Нара поделилась фото с новым мужчиной, аргентинским певцом L-Gante.

Первое фото пары появилось еще в 2022 году, Ванда снималась в его клипе El Ultimo Romantico («Последний романтик»).