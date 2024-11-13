Холанд в Лиге 1, Ромеро в «Реале», второй Беллингем в «Дортмунде» – главные инсайды перед трансферным окном

Близится зимнее трансферное окно. Нет сомнений, что мы увидим хотя бы один неожиданный переход. Например, Кристофер Нкунку в «Ман Юнайтед». L’Equipe сообщает, что «МЮ» уже уведомил «Челси» о желании приобрести игрока в январе.

Но что важнее – игроки с истекающими контрактами смогут вести переговоры с другими клубами. Здесь тоже полно сюрпризов.

Главная интрига лета-2025 – будущее Эрлинга Холанда. Все идет к тому, что норвежец не продлит контракт с «Ман Сити». Фавориты среди покупателей – «Барселона» и мадридский «Реал». Однако Football365 сообщает, что у Холанда есть запасной план: переход в «ПСЖ».

«Барселона» активно ищет усиление атаки. Рассматривают вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и раскрывшегося в «Айнтрахте» в этом сезоне Омара Мармуша (инсайд Diario Sport).

По данным The Sun, дортмундская «Боруссия» верит в полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема – 19-летнего брата Джуда.

The Mirror пишет, что «Ман Сити» активирует опцию выкупа полузащитника Мартина Субименди у «Сосьедада» за 60 млн евро.

По информации Caught Offside, мадридский «Реал» присматривается к центральному защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро из-за эпидемии травм в клубе.