⚡️ Аморим хочет подписать Кейна в «Юнайтед» – это будет трансферный рекорд клуба. Но есть очень серьезный конкурент 😱

El Nacional пишет, что Харри Кейн вскоре может покинуть мюнхенскую «Баварию».

Англичанином интересуются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Как сообщается, клубы готовят заявки на €130 млн для немецкого клуба.

Teamtalk подтверждает информацию. Портал считает, что Рубен Аморим попробует подписать топ-нападающего. Кейн, по мнению португальца, может стать лицом проекта.

«ПСЖ» сожалеет, что не подписал забивного нападающего, который мог бы заменить Килиана Мбаппе. Поэтому они хотят вернуться к варианту с трансфером англичанина.