Пиво вернется на стадионы РПЛ? Алаев уверен, что запрет снимут

Вопрос поднимают с 2010 года.

Возможно, пиво вернут на российские стадионы уже в 2025-м. Запрету почти 20 лет – и власти думают об отмене.

«Уверен, что пиво вернется». РФС поддержал снятие запрета, теперь слово за министерством здравоохранения

Госдума рассмотрит законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах после Нового года, сообщил депутат Дмитрий Свищев телеграм-каналу Mash. По его словам, главная проблема была в позиции РФС и пивоваренных компаний. Теперь ситуация изменилась – идею о продаже пива на стадионах поддержал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта, – добавил Свищев. – Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен. Вопросом занимаемся. Сегодня я написал письмо в министерство здравоохранения с просьбой обновить позицию по данному вопросу».

Президент РПЛ Александр Алаев согласен, что запрет нужно снять: «Позиция всех 16 клубов едина. Мы за то, чтобы вернуть пиво на стадионы. Еще желательна и реклама. Вопрос находится в плоскости федеральных органов исполнительной власти. С нашей стороны вопрос продвижения закона о пиве обладает мощным лобби. Я уверен, что оно вернется. Чем быстрее – тем лучше».

Пиво на российских стадионах под запретом почти 20 лет (с коротким перерывом на ЧМ-2018). Денис Пузырев изучил историю вопроса еще в 2021-м, когда тоже был шанс на отмену – вот основные фрагменты его текста.

Пиво на стадионах запретили в 2005-м. Подозревали, что из-за водочного лобби

В 90-е и начале нулевых пиво на стадионах продавалось практически повсеместно, а на многих аренах проводились масштабные пивные фестивали под патронажем местных властей, крупнейший из них – в «Лужниках». По данным правительства Москвы, число посетителей лужниковского пивного фестиваля достигало 100 тысяч человек.

Пивные ограничения ввели в апреле 2005 года: запретили показывать рекламу в дневное время и использовать в роликах изображения людей и животных, ужесточили правила розничной продажи и потребления пива – никаких точек на стадионах и вне кафе и ресторанов. Эксперты объясняли ограничения желанием государства замедлить стремительный рост пивной индустрии, которая ежегодно прибавляла по 10% к объемам производства. В последний перед введением ограничений 2004 год производство пива взлетело на 13%.

Пивоваренные компании говорили о лоббизме производителей водки, которые теряли тех, кто переходил с крепкого напитка на легкий. Водочники все отрицали, но при этом требовали, чтобы все производители алкогольных напитков имели равные условия и чтобы у пива не было преференций. Так и случилось, в 2011 году пиво законодательно приравняли к остальному алкоголю. Вопрос о продажах на стадионах был полностью закрыт.

И это мало беспокоило футбольных функционеров – они неплохо жили на часть сверхдоходов российских сырьевых компаний, несравнимые с пивными деньгами.

Все изменили начавшийся в 2014-м экономический кризис и ЧМ-2018.

О возвращении пива на стадионы заговорили еще в 2010-м. Все были за, включая Путина

О снятии запрета на продажу пива на стадионах и ограничений на рекламу заговорили уже в 2010-м, когда Россия получила ЧМ-2018. За год до этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала РФС за размещение рекламы Heineken в «Лужниках» на финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Тогда у союза не было выбора – отказ от символики Heineken грозил крупными штрафами от УЕФА, который живет в том числе и на пивные деньги. Глава РФС Виталий Мутко рассудил, что легче заплатить штраф в 60 тысяч рублей ФАС, чем портить отношения с президентом УЕФА Мишелем Платини.

Точно так же поступал, например, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который гарантировал организаторам концертов, что сам оплатит копеечные по сравнению с гонорарами штрафы за мат в песнях. Но то, что может себе позволить эпатажный музыкант, вряд ли подходило для чиновников, близких к руководству страны.

Один из крупнейших спонсоров ФИФА – пиво Budweiser (в некоторых странах, в том числе и в России – Bud), которое производит крупнейшая компания Anheuser-Busch InBev. Российские власти гарантировали, что во время ЧМ-2018 у спонсоров ФИФА не возникнет проблем с местным законодательством. Для них было прописано временное разрешение.

Для компании Heineken – глобального спонсора Евро-2020 – тоже сделали такое исключение. Ей разрешили продавать алкогольное пиво на стадионе в Санкт-Петербурге и фан-зонах по всей стране. Правда, объемы продаж по сравнению с 2018 годом (когда 3 миллиона болельщиков купили 3,2 миллиона бокалов Bud) были существенно меньше. «Из-за ограничений, связанных с пандемией, нам пришлось свернуть ряд маркетинговых активностей – в частности, были закрыты фан-зоны во многих городах», – объясняет представитель Heineken Арина Флюгова.

Это послабление для ФИФА и УЕФА и запустило дискуссию о возвращении пива в РПЛ и другие местные турниры. Первым еще в конце 2011 года высказался на тот момент президент РФС Сергей Фурсенко. По его словам, пиво могло принести каждому российскому клубу доход до 15 млн долларов – половине РПЛ этого бы хватило для закрытия всей расходной части бюджета.

«Реклама пива должна быть на стадионах, потому что пивоваренные компании являются инвесторами в футбол во всем мире. Скорее всего, будем лоббировать в новой Думе закон о возможности продажи пива на стадионе, – обещал Фурсенко в интервью «Вечерней Москве». – Потому что в той же Англии прибыль от продажи пива за матч приравнивается к 1 миллиону фунтов. Получается, наши клубы могут получить от 5 до 15 миллионов долларов добавки в бюджет».

С тех пор о возвращении пива высказались почти все главные действующие лица российского футбола: Мутко, Дюков, Федун и другие руководители клубов. Все выступали за, опираясь на два фундаментальных аргумента: продажа алкогольного пива привлечет больше болельщиков на трибуны, а разрешение рекламировать пиво позволит клубам получить существенные доходы и меньше зависеть от дотаций владельцев – государственных или частных.

После ЧМ-2018 появился еще один мощный аргумент – снятие запрета не превратило болельщиков в бесконтрольную толпу. С идеей пересмотра правила продажи пива согласился даже президент Путин.

Законопроект по возврату пива на стадионы был готов 5 лет назад, но завис в правительстве. Возможно, из-за того, что пивовары хотят большего

В июле 2019-го депутаты Госдумы Игорь Лебедев и тот же Дмитрий Свищев внесли в парламент законопроект с поправками в закон о госрегулировании алкогольного рынка и в закон о физкультуре и спорте. Короткий текст уместился на одной странице и состоял из двух пунктов.

1. Исключение пива из числа алкогольных напитков, которые запрещено продавать во время официальных футбольных матчей.

2. Все пивные деньги должны идти на развитие профессионального и детско-юношеского футбола.

Инициатор закона Игорь Лебедев на тот момент входил в исполком РФС. Его коллега по ЛДПР Дмитрий Свищев возглавлял Федерацию керлинга России. Законопроект одобрил профильный комитет Думы и получил положительный отзыв в правительстве, но с мелкими замечаниями: попросили прописать санкции за траты пивных денег не по назначению. В конце декабря 2019-го законопроект приняли в первом чтении. Поправки ко второму чтению должны были быть представлены к 11 января 2020 года, но на этом проект завис.

Что же произошло?

«У нас все было готово, законопроект получил одобрение правового управления Госдумы, однако мы до сих пор не получили поправки ко второму чтению из правительства, а без них рассматривать проект никто не будет, – объяснял источник Спортса’’ в аппарате Госдумы. – В правительстве противниками законопроекта выступали Минздрав, МВД и Генпрокуратура, но у них нет права вето, поэтому сложно понять, на каком этапе процесс застопорился. Такое довольно часто случается, и порой поправки, которые мы получаем из правительства, кардинально меняют текст и смысл изначального законопроекта».

Одной из возможных причин паузы собеседник Спортса’’ в Госдуме назвал работу по согласованию формата, в котором пиво вернется на стадионы. «Пивовары, которых поддерживает Минпромторг, хотели бы получить не просто право продавать пиво во время матчей, но и более широкие возможности для рекламы, возможно, еще какие-то преференции».

Разрешение продажи пива без права на рекламу действительно слабо влияет на выручку. «С экономической точки зрения для нас это не слишком существенное послабление ситуации», – объяснял Спортсу’’ директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Полтора года назад в Госдуме снова говорили про пиво , сходились на том, что против осталась только Генпрокуратура, ссылались на принцип главенства безопасности над экономическими интересами в вопросах с оборотом алкоголя – но даже МВД поддержало с условием продажи только с FanID (то есть сейчас можно было бы продавать на РПЛ).

Клубы получили бы неплохую прибавку. При средней посещаемости матча в 11 тысяч зрителей (данные РПЛ) и стоимости кружки пива, например, в 200 рублей 16 клубов РПЛ за сезон получат доход (за вычетом суммы поставки) в районе 360 миллионов рублей на всех. Клубы с большей посещаемостью заработают больше, с меньшей посещаемостью – меньше, но в среднем выйдет по 22,5 миллиона рублей на клуб.

Посмотрим, снимут ли 20-летний запрет в 2025-м.

Пиво и российский футбол. Сколько денег получат клубы, если власти снимут 20-летний запрет?

Фото: Jan Woitas, Bernd Thissen, Marius Becker/dpa, Andrey Arkusha/Global Look Press ; РИА Новости /Пресс-служба Госдумы РФ, Александр Вильф