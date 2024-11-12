Экс-судья АПЛ заявил, что заслужил статую рядом с домашней ареной «Ман Сити». Вот как он это объяснил

63-летний бывший судья Марк Халси много лет работал в АПЛ, но до этого в середине 90-х занимался любимым делом в более низших лигах.

Экс-рефери стал гостем подкаста Under The Cosh и рассказал об одном из матчей, который он обслуживал − финал плей-офф Лиги 1 между «Манчестер Сити» и «Джиллингемом», который прошел 30 мая 1999 года. Халси добавил пять минут, что позволило «горожанам», которые к 90-й минуте проигрывали 0:2, отыграться (голы на 90-й и 90+5 -й минуте) и победить по пенальти (2:2 в основное и 3:1 в серии).

«Мне все еще припоминают эту игру, особенно в Твиттере. Ох уж эти фанаты! Что за день это был, что за день. Но ночь была еще лучше. Я же не виноват, что Футбольная лига поселила меня в одном отеле с фанатами «Сити», правда?

Никки Уивер (вратарь «Ман Сити», который взял решающий пенальти) совершает пробежку. Пока он бежит в одну сторону, я лечу по туннелю, а все фанаты «Джиллингема» пытаются меня догнать».

«Я добавил пять минут, но должно было быть больше. Это очевидно, ведь были задержки времени, празднования забитых мячей, предупреждения, замены, но, как я уже сказал, болельщикам «Сити» есть за что меня благодарить.

«Просто посмотрите, где они сейчас, без меня они бы не были там, где они сейчас, не так ли? И знаете что, на «Этихаде» должны поставить мою статую».

В мае 2023 года Марк Халси, живущий в Испании, в очередной раз вызвал ярость фанатов «Джиллингема», когда опубликовал фотографию, на которой он идет на финал Лиги чемпионов, с подписью, которая гласила: «Вперед, «Сити».

Британцу пришлось оправдываться: на игре он был с дочерью и ее парнем, болельщиком «Мадрида». Его фраза про «Сити» – обычная поддержка английской команды подданным этой страны.

«Даже спустя 24 года фанаты «Джиллингема» потребовали у ФА проведения расследования», − с усмешкой добавил он.