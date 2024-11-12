🔥 «Реал Мадрид» нацелился на одного из лучших защитников мира. Но подписать его будет сложно

Французское издание le10sport пишет об интересе мадридского «Реала» к центральному защитнику «Арсенала» Вильяму Салибе.

Тем не менее, трансфер возможен только будущим летом. Флорентино Перес не планирует вести переговоры о подписании в январе.

В конце текущего сезона у Салибы останется два года по контракту с «канонирами». Известно, что футболист не думает об уходе из клуба, но и не отказывается от изучения предложений.

Издание уточняет, что «Арсенал» знает об интересе «Реала», но не планирует терять игрока. Клуб хочет избежать риска и продлить контракт с защитником.