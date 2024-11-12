🚨 Антони думает об уходе из «Манчестер Юнайтед». Он недоволен ролью в команде и хочет встретиться с руководством

Фан-портал UtdDistrict сообщает, ссылаясь на источник в клубе, что Антони недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед».

Бразилец хочет провести переговоры с клубом, чтобы понять свою роль в ближайшем будущем. Если ситуация не изменится, то игрок будет добиваться трансфера.

Добавим, что ситуация осложняется стилем игры Рубена Аморима, который предпочитает схему 3-4-3. Это означает, что фланговые игроки должны действовать по всему краю: от обороны до атаки. Подобный стиль мало соответствует привычному видению игры бразильца.

По слухам, Аморим уже сообщил клубу имена четырех игроков, которые не входят в его планы. Антони - среди них.

В соцсетях мнение однозначное.

💭 «Отличный день для «МЮ».

💭 «Они теряют свою самую большую легенду».

💭 «Просто лучше играй».

💭 «Ситуация изменится, когда ты научишься играть».

💭 «Я уверен, что если он перейдет в «Челси», то сразу начнет больше забивать».