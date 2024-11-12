Жена Лориса Кариуса восхитила всех на матче «Интер» – «Наполи», в том числе и работой с мячом😍⚽
Роскошная супруга Лориса Кариуса итальянская телеведущая Дилетта Леотта работала на прошедшем матче «Интер» – «Наполи».
Дилетта регулярно работает на матчах итальянской Серии А на DAZN.
Девушка недавно стала мамой, 16 августа 2023 года нее и Лориса Кариуса родилась дочь – малышку назвали Ария.
Дилетта быстро вернулась в невероятную форму, которую продемонстрировала на поле.
Перед игрой «Интер» – «Наполи» Дилетта даже показала неплохую работу с мячом! Видимо тренируется с бывшим голкипером «Ливерпуля».