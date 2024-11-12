Жена Лориса Кариуса восхитила всех на матче «Интер» – «Наполи», в том числе и работой с мячом😍⚽

Роскошная супруга Лориса Кариуса итальянская телеведущая Дилетта Леотта работала на прошедшем матче «Интер» – «Наполи».

Дилетта регулярно работает на матчах итальянской Серии А на DAZN.

Девушка недавно стала мамой, 16 августа 2023 года нее и Лориса Кариуса родилась дочь – малышку назвали Ария.

Дилетта быстро вернулась в невероятную форму, которую продемонстрировала на поле.

Перед игрой «Интер» – «Наполи» Дилетта даже показала неплохую работу с мячом! Видимо тренируется с бывшим голкипером «Ливерпуля».