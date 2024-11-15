Герои прошлого сезона – как они сейчас? «Вилла» сползла, «Байер» сильно отстал, «Брест» внезапно блещет в ЛЧ

Все, кто удивил.

Сразу несколько команд в лигах топ-5 провели феноменальный прошлый сезон, а сейчас почти все скатились. Силы уходят в том числе на еврокубки, там тоже переменные успехи.

«Астон Вилла» шла в четверке АПЛ и круто начала ЛЧ. Но теперь 4 поражения подряд

Прошлый сезон . «Вилла» по делу зашла в топ-4, с тремя победами из четырех над «Арсеналом» и «Ман Сити», Унаи Эмери впервые вывел команду в Лигу чемпионов.

Изменения за лето . Закупились на 176 миллионов евро, из восьми приобретений только Росс Баркли старше 23 лет. Сохранили Унаи Эмери, а отпустили лишь Муссу Диаби и Дугласа Луиса.

Дела в лиге . До середины сентября шло хорошо: четыре победы в пяти матчах, после восьми туров были в четверке лишь с одним поражением. Но за последние три тура «Вилла» набрала только одно очко и к ноябрьской паузе сползла на девятое место. Впрочем, до третьего лишь одна ничья.

Дела в еврокубках . Лига чемпионов складывается прекрасно, несмотря на неожиданное поражение от «Брюгге» в четвертом туре, за первые три матча набрали девять очков, победили в том числе «Баварию».

Большого провала в целом точно нет, но актуальная форма команды настораживает: четыре поражения подряд.

«Жирона» с трудом в десятке. ЛЧ – с трудом

Прошлый сезон . «Жирона» нахально вклинилась в чемпионскую гонку и дошла третьей, сенсационно заработала место в Лиге чемпионов.

Изменения за лето . Главная потеря – лучший бомбардир сезона Ла Лиги Артем Довбик уехал за 30,5 млн евро в «Рому». Чуть больше «Жирона» потратила на закупки: больше всех заплатили за Ясера Асприлью, подписали под возрождение Донни ван де Бека из «МЮ».

Дела в лиге . Начали с двух побед в восьми турах, нынешнее 10-е место – это уже даже приподнялись. До зоны ЛЧ, теперь логично мерить по ней, девять очков по потерянным.

Дела в еврокубках . Лишь три очка, есть только победа над «Слованом», а три других матча проиграли. На последней минуте пропустили единственный гол от «ПСЖ», а от нидерландцев получили семь: 2:3 с «Фейеноордом» и 0:4 с ПСВ.

Очень далеки от прорывного уровня прошлого сезона, хотя рассчитывать на вторую подряд такую вспышку было трудно.

«Байер» уже отстал от «Баварии». В ЛЧ – проиграл крупно

Прошлый сезон . Непобедимая команда взяла титул так, что этого долго не забудут: к тому же привезли 17 очков отрыва (и не «Баварии», а «Штутгарту»).

Изменения за лето . Потратили 53 миллиона на покупку Мартена Терье, Алеиша Гарсии и Жанюэля Белосьяна, но главное – сберегли Хаби Алонсо и всех лидеров, соблазнявших суперклубы.

Дела в лиге . Даже при 2:3 от «Лейпцига» начали хорошо, с трех побед в четырех матчах (две, конечно, добыли на 90+). Но дальше пять ничьих в шести матчах, причем четыре раза забивали первыми и упускали преимущество. Из-за этих потерь «Байер» идет четвертым, уже девять очков от «Баварии».

Дела в еврокубках . Стартовали с разгрома «Фейеноорда» и победы над «Миланом», но потом тормознули: победу над «Брестом» не «Байер» удержали, получили 0:4 на «Энфилде».

В целом – не провал, но и блеска прошлого сезона не видно. Форма смущает: одна победа в последних шести матчах – и то в Кубке над командой второй Бундеслиги.

«Штутгарт» без Гирасси увяз в середине. В ЛЧ есть победа над «Ювентусом»

Прошлый сезон . Вместо ожидаемой борьбы у зоны вылета взлетели на второе место, обогнали даже «Баварию» (обыграли сами в концовке), форвард Серу Гирасси был бесподобен: 28 голов в 28 матчах!

Изменения за лето . Гирасси вместе с защитником Вальдемаром Антоном ушел в Дортмунд, а Хироки Ито продали в «Баварию». «Штутгарт» много брал: подписали аж 16 игроков.

Дела в лиге . «Штутгарт» расправился с двумя «Боруссиями» – 3:1 и 5:1, но только у них и выиграл за первые семь туров, завис как середняк. Суммарно всего три победы в десяти матчах, 11-е место. Хотя плотность такая, что до зоны ЛЧ всего четыре очка.

Дела в еврокубках . Четыре очка за четыре тура – точно не топ, но обыграли на выезде «Ювентус», а проиграли «Реалу» (впечатлили качеством) и идеальной в обороне «Аталанте». Неприятно только, что не смогли победить «Спарту».

Не выдерживают темп прошлого сезона, но разве кто-то ждал этого после продаж лидеров?

«Болонья» в серединке Серии А. Вообще не забивают в ЛЧ

Прошлый сезон . Протиснулись в топ-5, этого хватило для бонусного места в ЛЧ. Мало пропускали и идеально собирали очки дома.

Изменения за лето . Продали Рикардо Калафьори и Джошуа Зиркзе суммарно за 87 миллионов евро, но еще важнее, что главный тренер Тиаго Мотта перешел работать в «Ювентус», вместо пришел Винченцо Итальяно. Из заработанных 102 млн потратили только половину.

Дела в лиге . В первых восьми турах было шесть ничьих, потом – три победы подряд. «Болонья» восьмая, в семи очках от зоны ЛЧ при матче в запасе.

Дела в еврокубках . Приятного еще меньше: одно очко в четырех турах ЛЧ, ни одного гола у единственных в турнире. После двух выездов в Англию («Ливерпуль», «Вилла») и домашних матчей с «Монако» и «Шахтером».

Ожидаемо просели без тренера Мотты, а также первых лиц защиты и атаки.

«Бресту» трудно в чемпионате. Зато удивляют всю Европу в ЛЧ!

Прошлый сезон . Поразили всех: котировались главными претендентами на вылет, но в середине сезона вдруг дали 13-матчевую серию без поражений и напрямую попали в Лигу чемпионов.

Изменения за лето . Потратили всего 12 млн евро на усиление, сохранили тренера Эрика Руа и лидеров.

Дела в лиге . Стартовали весело: 1:5 от «Марселя», 0:2 с «Лансом», 4:0 над «Сент-Этьеном» и 1:3 от «ПСЖ». Идут нестабильно, поэтому 12-е место –лишь в трех очках зона стыков. Хотя и до ЛЧ всего шесть.

Дела в еврокубках . Лигу чемпионов просто покоряют: 10 очков из 12 возможных! Да, повезло с календарем на старте, обыграли «Штурм», «Зальцбург» и «Спарту», потеряли только с «Байером» и идут в топ-5. Дальше сложнее, ждут «Барселона» и «Реал», а также ПСВ с «Шахтером».

Ближе к ожидаемому уровню в Лиге 1, но в Лиге чемпионов так хороши, что затмевают этим все.

Другие неожиданности: последние места «Лиона» и «Аякса» с заходом в топ-6, сенсационные титулы в Польше, Бельгии и Австрии

Коротко о похожих примерах во Франции и менее сильных лигах:

● «Лион» жутко стартовал в прошлом сезоне и шел последним после 14 туров, но с тренером Пьером Сажем выиграл 15 из 20 матчей – взлетели на шестое место и попали в Лигу Европы. Там сейчас «Лион» набрал семь очков в четырех турах (идет девятым). В чемпионате на этот раз намного лучше, промежуточно пятые – в борьбе за ЛЧ, от третьего «Марселя» два очка.

● «Аякс» тоже лежал на последнем месте год назад, а тренер Джон ван’т Схип девятью победами в 11 матчах поднял, закончили пятыми. Сейчас – уже с Франческо Фариоли – идут в тройке и заодно с десятью очками за четыре матча ЛЕ.

● «Штурм» из Австрии был удивительно нахален в прошлом сезоне, отобрал титул у «Зальцбурга» после десяти чемпионатов подряд, а сейчас идет выше коллеги по групповому этапу Лиги чемпионов аж на 11 очков, но при двух лишних играх – итого пять по потерянным. В ЛЧ, правда, «Штурм» проиграл все четыре матча.

● «Брюгге» совершил впечатляющий камбэк в 2024-м – отставал на 19 очков от «Юниона» в регулярке, а на решающем этапе после деления очков выступил гораздо лучше него, проигравшего четыре матча подряд. И стал чемпионом. Сейчас, правда, снова отстает – но на шесть очков и от «Генка», а в ЛЧ уже даже обыграл «Штурм» и «Астон Виллу».

● «Ягеллония» , которую мы отмечали за первый в истории чемпионский титул в Польше , стремится к защите – всего два очка от лидера. До основных этапов ЛЧ и ЛЕ дойти не получилось, зато в трех турах Лиги конференций три победы.

Новые проблемы «Сити», развитие «Юве» и как «Сосьедад» победил «Барсу. Тактика топ-лиг

Фото: Gettyimages.ru /GAlex Grimm, Leon Kuegeler, Alessandro Sabattini, Ryan Pierse, Jasmin Walter, Aitor Alcalde