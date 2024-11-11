😈 Осимхен буянит в Турции: швырнул соперника через бедро и не получил предупреждение. Фанаты в бешенстве - обвиняют «Галатасарай» в коррупции 😡

Только вчера мы обсуждали незабываемый эпизод из матча «Галатасарая» в чемпионате Турции, как сегодня снова возвращаемся к этому замечательному первенству.

В соцсетях очень бурно обсуждают эпизод, в котором Виктор Осимхен продемонстрировал почти идеальную технику спортивного самбо.

Шум поднял аккаунт (подлинность не гарантируем) легендарного арбитра Пьерлуиджи Коллины:

«Турецкая футбольная лига находится под влиянием предвзятых судей, которые стремятся сделать «Галатасарай» чемпионом. Это влияет на их честность на поле - это футбол, а не ММА».

Кто это писал - не так важно, потому что в комментариях начался ад.

💭 «УЕФА должны немедленно расследовать выступление «Галатасарая» и турецких судей. Лига потеряла свою репутацию, а турецкие судьи потеряли авторитет».

💭 «Они являются частью мафии и действуют соответствующим образом. Моуринью ярко описал всю их природу».

💭 «То, что сказал Моуринью, в конце концов, не было таким уж надуманным... В этой лиге все пытаются сделать чемпионом «Галатасарай»!!!»

💭 «У нас нет турецкой лиги. Только лига «Галатасарая».

💭 «Это на 100% красная карточка».

🔥 Что вообще происходит в Турции? Игроки «Галатасарая» крутят финт Зидана внутри штрафной, а потом дважды подряд бьют через себя. И все это за одну (!) атаку 🤯