😈 Осимхен буянит в Турции: швырнул соперника через бедро и не получил предупреждение. Фанаты в бешенстве - обвиняют «Галатасарай» в коррупции 😡
Только вчера мы обсуждали незабываемый эпизод из матча «Галатасарая» в чемпионате Турции, как сегодня снова возвращаемся к этому замечательному первенству.
В соцсетях очень бурно обсуждают эпизод, в котором Виктор Осимхен продемонстрировал почти идеальную технику спортивного самбо.
Шум поднял аккаунт (подлинность не гарантируем) легендарного арбитра Пьерлуиджи Коллины:
«Турецкая футбольная лига находится под влиянием предвзятых судей, которые стремятся сделать «Галатасарай» чемпионом. Это влияет на их честность на поле - это футбол, а не ММА».
Кто это писал - не так важно, потому что в комментариях начался ад.
💭 «УЕФА должны немедленно расследовать выступление «Галатасарая» и турецких судей. Лига потеряла свою репутацию, а турецкие судьи потеряли авторитет».
💭 «Они являются частью мафии и действуют соответствующим образом. Моуринью ярко описал всю их природу».
💭 «То, что сказал Моуринью, в конце концов, не было таким уж надуманным... В этой лиге все пытаются сделать чемпионом «Галатасарай»!!!»
💭 «У нас нет турецкой лиги. Только лига «Галатасарая».
💭 «Это на 100% красная карточка».
🔥 Что вообще происходит в Турции? Игроки «Галатасарая» крутят финт Зидана внутри штрафной, а потом дважды подряд бьют через себя. И все это за одну (!) атаку 🤯