🔥 Что вообще происходит в Турции? Игроки «Галатасарая» крутят финт Зидана внутри штрафной, а потом дважды подряд бьют через себя. И все это за одну (!) атаку 🤯

Чемпионат Турции всегда казался особенно странным футбольным турниром: шумные и переполненные трибуны, много звезд, но... непонятный уровень игры.

Даже выступления на евроарене не дают четкого ответа: хорошо это было или плохо? Эффектно, но эффективно?

Примерно так выглядит вся эта информация в одной атаке из турецкого чемпионата. Символично, что провел ее один из флагманов местного футбола - «Галатасарай».

Знаете, что самое смешное?

Финтил в штрафной и нанес второй удар - Давинсон Санчес. Центральный защитник.

Первый удар через себя за другим центральным защитником - Абдюлькеримом Бардакджи.

И это в команде с Осимхеном.

Но фанатам все равно.