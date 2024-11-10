🔥 Что вообще происходит в Турции? Игроки «Галатасарая» крутят финт Зидана внутри штрафной, а потом дважды подряд бьют через себя. И все это за одну (!) атаку 🤯
Чемпионат Турции всегда казался особенно странным футбольным турниром: шумные и переполненные трибуны, много звезд, но... непонятный уровень игры.
Даже выступления на евроарене не дают четкого ответа: хорошо это было или плохо? Эффектно, но эффективно?
Примерно так выглядит вся эта информация в одной атаке из турецкого чемпионата. Символично, что провел ее один из флагманов местного футбола - «Галатасарай».
Знаете, что самое смешное?
Финтил в штрафной и нанес второй удар - Давинсон Санчес. Центральный защитник.
Первый удар через себя за другим центральным защитником - Абдюлькеримом Бардакджи.
И это в команде с Осимхеном.
Но фанатам все равно.