Оцениваем новые коллекции Adidas Originals Elite Team для главных клубов спортивного бренда - получилось стильно

В ноябре Adidas запускает ретро-коллекции для своих крупнейших футбольных клубов — «Арсенала», «Баварии», «Мадрида», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Команды наденут ретро-коллекции перед некоторыми матчами в ноябре 2024 года.

Зимние коллекции Adidas Originals Elite Teams 2024 включают в себя три предмета для каждой команды: куртку, футболку и брюки.

Все зимние коллекции Adidas Originals 2024 года имеют классический дизайн с логотипом трилистника и классическими эмблемами клубов, за исключением «Реала», который использует текущую эмблему.

«Арсенал»

«Реал»

«МЮ»

«Ювентус»

«Бавария»

Как вам дизайн Adidas? Комплект для какого клуба вышел наиболее удачным? Пишите в комментариях.