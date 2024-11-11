Оцениваем новые коллекции Adidas Originals Elite Team для главных клубов спортивного бренда - получилось стильно
В ноябре Adidas запускает ретро-коллекции для своих крупнейших футбольных клубов — «Арсенала», «Баварии», «Мадрида», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».
Команды наденут ретро-коллекции перед некоторыми матчами в ноябре 2024 года.
Зимние коллекции Adidas Originals Elite Teams 2024 включают в себя три предмета для каждой команды: куртку, футболку и брюки.
Все зимние коллекции Adidas Originals 2024 года имеют классический дизайн с логотипом трилистника и классическими эмблемами клубов, за исключением «Реала», который использует текущую эмблему.
Как вам дизайн Adidas? Комплект для какого клуба вышел наиболее удачным? Пишите в комментариях.