Касильяс, Буффон или Нойер? Смотрим рейтинг лучших голкиперов последних 25 лет🏆🥅

Специализированное издание GOAL назвало лучших вратарей за последние 25 лет.

Вратарь — это позиция, на которой, якобы, никто не хочет играть. Большинство детей вырастают, мечтая стать великими бомбардирами. Однако за последние несколько десятилетий роль вратаря претерпела изменения и стала важнее, чем когда-либо прежде.

Такие тренеры, как Пеп Гвардиола, требуют от своих вратарей не просто останавливать удары, но и отлично играть ногами, чтобы помогать своим командам строить игру из обороны.

Вот топ-10 вратарей по версии Goal.

10 Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес не всем нравится. Но нельзя отрицать, что Мартинес невероятный вратарь - и один из лучших специалистов по пенальти. Аргентина не выиграла бы чемпионат мира в 2022 году без его героизма против Нидерландов и Франции.

«Он играет решающую роль во многих матчах», - недавно сказал тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери о Мартинесе, двукратном обладателе Трофея Яшина.

9 Ян Облак

Талант и достижения Яна Облака остаются недооцененными — хотя и не в «Атлетико». Диего Симеоне всегда настаивал на том, что словенец — лучший вратарь в мире, в то время как бывший защитник Хуанфран утверждал, что Облак даже талантливее Тибо Куртуа.

Его класс, безусловно, не подлежит сомнению. Облак отразил пенальти Криштиану Роналду на Евро-2024, пять раз признавался лучшим голкипером Ла Лиги, в том числе четыре раза подряд в период с 2015 по 2019 год.

«Ян решает исход игр», — говорит Симеоне, и он продолжит делать это еще довольно долго — ведь ему всего 31 год.

8 Эдвин ван дер Сар

Эдвин ван дер Сар был ключевым игроком в «Аяксе» середины 90-х. Маунэль Нойер признал, что голландец был источником вдохновения для него. Ван дер Сар сумел сохранить свой невероятно высокий стандарт на протяжении 30 лет и даже стал самым возрастным победителем Премьер-лиги в 2011 году в возрасте 40 лет. Однако его самый памятный момент в «Манчестер Юнайтед» произошел тремя годами ранее, когда он отразил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов.

«Эдвин — лучший вратарь, который у нас был со времен Петера Шмейхеля», — сказал сэр Алекс Фергюсон.

7 Оливер Кан

Оливер Кан до сих пор винит себя за первый гол Бразилии в финале чемпионата мира 2002 года, но Германия никогда бы не продвинулась так далеко без своего капитана, который в итоге стал первым вратарем, когда-либо выигрывавшим Золотой мяч турнира.

В то время Кан был феноменом, эксцентричным и агрессивным с превосходной реакцией и невероятной силой концентрации. Всего за год до этого он отразил три пенальти в финале Лиги чемпионов между «Баварией» и «Валенсией».

«Оливер сделал необычайные вещи для «Баварии», национальной сборной и немецкого футбола в целом», — сказал Карл-Хайнц Румменигге, когда вратарь ушел на пенсию в 2008 году.

6 Алиссон

Редко когда влияние вратаря на команду столь велико, но Алиссон — не обычный вратарь. «Ливерпуль» знал об этом когда подписал его за рекордную сумму из «Ромы». На тот момент Алиссона уже называли «Месси среди вратарей». Но бразилец все равно сумел превзойти все ожидания на «Энфилде», помог «красным» выиграть шестой Кубок европейских чемпионов и положить конец 30-летней засухе в чемпионате Англии.

Бразильский №1 выдающимся образом играет ногами, а также надежен в воздухе. Он даже забил гол сезона за «Ливерпуль» в 2020/21.

«Алиссон удивил меня тем, насколько он хорош», - признавался Юрген Клопп.

5 Тибо Куртуа

Тибо Куртуа играет так долго, что трудно поверить, что ему всего 32 года. Бельгиец зарекомендовал себя как лучший вратарь в Ла Лиге во время трехлетней аренды в «Атлетико», а затем сделал то же самое в Премьер-лиге, выступая за «Челси».

Хотя Куртуа является обладателем «Золотой перчатки» чемпионата мира, запомнят его за героизм в финале Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Ливерпулем» в 2022 году в Париже.

«Я сказал Тибо: «Я выведу тебя в финал ЛЧ, а ты выиграешь его». Так и произошло», - вспоминал Карло Анчелотти.

4 Петр Чех

Петр Чех установил рекорды Премьер-лиги, которые вряд ли когда-либо будут побиты. В сезоне 2004/05 он сохранил ворота «сухими» в 24 из 35 матчей, пропустив всего 13 мячей. Чех также отыграл на ноль больше (202), чем любой другой вратарь в истории Премьер-лиги.

Кроме того, Чех является единственным вратарем, выигравшим «Золотую перчатку» с разными клубами: ему это удалось в «Челси» и в «Арсенале».

«Петр Чех – игрок, которым я восхищался в течение длительного времени, и я очень рад, что он решил присоединиться к нам», - приветствовал голкипера Арсен Венгер.

3 Икер Касильяс

Икер Касильяс был совсем юным, когда в 2000-м году впервые выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Помимо великолепной реакции и фантастической работы ног, Икер отличался и лидерскими качествами. Он привел сборную Испании к победе на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также на чемпионате мира 2010 года.

Как однажды отметил Буффон: «Мне не нужно много слов, чтобы сказать, насколько хорош Икер — результаты видны всем. Он выиграл все, что можно было выиграть».

2 Мануэль Нойер

Мануэль Нойер в значительной степени изменил роль вратаря в футболе. До немца были вратари, которые хорошо обращались с мячом, но Нойер вывел роль голкипера на совершенно другой уровень. Пеп Гвардиола даже рассматривал возможность поставить его в полузащиту!

Мануэль взял все главные трофеи на клубном уровне с «Баварией», включая два требла, и получил награду «Золотая перчатка» в конце победной кампании Германии на чемпионате мира 2014 года. В 38 лет он продолжает играть!

«Нойер будет голкипером «Баварии» ближайшие пять, шесть, семь или восемь лет. Я надеюсь, что он даже закончит свою карьеру в Мюнхене», — говорил в свое время Гвардиола.

1 Джанлуиджи Буффон

«Ювентус» заплатил 53 млн евро за Буффона в 2001 году! Итальянец оставался самым дорогим вратарем в мире в течение 17 лет.

Победитель чемпионата мира был назван лучшим вратарем по версии IFFHS пять раз, а также 12 раз был признан вратарем года в Серии А за время своего пребывания в Турине. Буффон сделал практически все, прежде чем уйти на пенсию в возрасте 43 лет в 2023 году.

«Джиджи написал историю», — сказал бывший товарищ по команде Федерико Бернадески. «Джиджи — это история».