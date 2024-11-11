📹Постекоглу на пределе. Тренер «Тоттенхэма» уже начал искать врагов на трибунах 😅

Журналист Крис Коулин выложил видео, на котором видно, как главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу после очередного поражения команды (на этот раз от «Ипсвича» дома − 1:2) направляется к туннелю вместе с игроками.

Казалось, что австралиец уже скрылся в недрах стадиона, но вдруг он вновь оказался в кадре и активно пытался найти кого-то на трибунах. Скорее всего, кто-то из болельщиков крикнул что-то оскорбительное в адрес Постекоглу, а он захотел установить зрительный контакт с этим человеком.

После очередного поражения, которое стало пятым в сезоне, команду освистывал практически весь стадион. Неудивительно, что нашелся смельчак, сказавшись что-то пожестче.

Кажется, что Эндж сейчас на взводе, ведь его команда идет лишь на десятом месте с отставанием от лидера «Ливерпуля» аж на 12 очков.

Но когда он готовился покинуть поле, один из болельщиков выкрикнул что-то в адрес Постекоглу, что явно задело нервы, так как босс «Тоттенхэма» остановился, чтобы посмотреть на толпу и выяснить, кто сделал этот комментарий.

Против Энджа Постекоглу играет фраза, которую он бросил после одного из матчей: он всегда выигрывает трофеи со своими командами на второй сезон в клубе. Пришлось даже оправдываться и уточнять, что не всегда, а чаще всего и вообще он не хвастался, а констатировал факт. Теперь эту фразу тренеру припоминают после каждой потери очков.