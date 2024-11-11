57-летний тренер «Шеффилд Юнайтед» после победы в дерби оторвался в пабе: пел и заводил публику

У главного тренера клуба из Чемпиошипа «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера вчера был хороший повод, чтобы залететь в паб. Его команда победила в Дерби Стального города «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 1:0 и возглавила таблицу.

Причем Уайлдер, который начинал профессиональную футбольную карьеру в Шеффилде и уже тренировал здесь, пришел в питейное заведение не просто скромно посидеть в уголке. Тренер постоянно заводил местную публику, запуская в зал различные чанты. И их поддерживали.

Причем некоторые из кричалок обращались к соперникам по дерби из «Уэнсдей». У них есть заряд со словами из песни «Danny, Danny Rohl», который Крис Уайлдер переделал в «Danny, Danny Sausage» (Дэнни Рол стал Дэнни Сосиской).

В прошлом году «Шеффилд Уэнсдей», пробыв всего год в АПЛ, вылетел с последнего двадцатого места обратно в Чемпионшип. Сейчас команда набрала такой ход, что вполне возможно вернется обратно в элиту. Тем более с таким тренером, который близок к болельщикам и понимает, как это для них важно.

А после дерби произошел курьезный случай: