Неудобно получилось: как табурет неожиданно стал главным героем матча «Шеффилд Юнайтед» 🙈😅

Корреспондент Sky Sports был вынужден использовать табурет, чтобы взять интервью у звезд «Шеффилд Юнайтед» Густаво Хамера и Гарри Суттара, одними из героев прошедшего в воскресенье матча с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

Победа в прошедшем матче позволила «Шеффилду» вместе с «Сандерлендом» возглавить турнирную таблицу Чемпионшипа.

Полузащитник Хамер и защитник Суттар дали интервью в прямом эфире телеканала Sky Sports. Но у оператора в буквальном смысле возникла огромная проблема.

Дело в том, что рост Хамера составляет всего 168 см. В то время как его напарник Суттар существенно выше – 198 см.

Из-за разницы в росте игроки не могли попасть в объектив одновременно. И чтобы решить эту проблему, корреспондент Sky Sports попросил Хаммера встать на табурет, значительно увеличив таким образом его рост.