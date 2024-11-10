Анчелотти до матча знал о высокой вероятности травмы Васкеса. Тренер «Мадрида» рискнул по известной причине

Издание Marca поделилось интересным инсайдом: о том, что Лукас Васкес с высокой вероятностью получит в ближайшее время травму знал как сам игрок, так и тренер «Мадрида» Карло Анчелотти.

Правый защитник был на пределе физических возможностей. Последние тесты, проведенные на базе в Вальдебебасе во время тренировок, показали это. Тренерский штаб и игрок видели результаты и понимали, что это значит.

Однако, с другой стороны, хоть Карло Анчелотти и шел на риск, он был осознанным. Клуб накрыла волна травм и все знали, что чем-то придется жертвовать. К сожалению, футболист не смог доиграть матч и случилось то, чего практически нельзя было избежать.

Сейчас в клубном лазарете семеро игроков, причем четверо из них играют на правом фланге. Не меньшая проблема в команде с центром защиты. Видимо зимой «Мадриду» придется выходить на трансферный рынок.

У Лукаса Васкеса проблемы с левой приводящей мышцей. По последним данным, он пропустит около трех недель.