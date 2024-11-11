Герои тура АПЛ: супер-Салах, новый мастхэв. А Бруну позаботился обо всех нас

Это самые эффективные игроки 11-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Йоан Висса, полузащитник, «Брентфорд» (2,47%) – 13 очков

Восстановился от повреждения и забил три мяча в четырех матчах, да по игре смотрится здорово. Против «Борнмута» у Йоана два голевых момента – два гола. Дальше у «Брентфорда» гостевой «Эвертон» и домашний «Лестер». Под «Лестер» Виссу можно спокойно докупать в пару к Бриану Мбемо, так как команда Томаса Франка лучшая по голам (18) дома в сезоне.

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (55,15%) – 12 очков

У египтянина два результативных действия против «Астон Виллы», он принес очередную победу «Ливерпулю». У Салаха во всех турнирах 10 голов и 10 ассистов – суперпоказатели. В следующем туре «Саутгемптон», Мохамед явно будет первым выбором как капитан, к тому же в сборную не поедет.

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Бруну Фернандеш, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (14,38%) – 12 очков

«Юнайтед» легко разобрался с «Лестером», а у Бруну отметился гол, ассист и проявленная забота о фэнтези-менеджерах . Португалец лучший в туре по созданным шансам (7). Фернандеш – мастхэв на ближайшие пару туров, в соперниках будут «Ипсвич» и «Эвертон».

Матеус Кунья, нападающий, «Вулверхэмптон» (7,82%) – 9 очков

«Вулверхэмптон» наконец-то выиграл впервые в сезоне, а Кунья помог: сначала вырезал классную голевую на Пабло Сарабию, затем забил из-за штрафной. У него четыре результативных действия в последних трех играх. Дальше отличный календарь: «Фулхэм», «Борнмут», «Эвертон», «Вест Хэм», «Ипсвич» и«Лестер». Кунья чуть ли не мастхэв на этот отрезок.

Джордан Пикфорд, вратарь, «Эвертон» (8,19%) – 8 очков

«Эвертон» сыграл 0:0 с «Вест Хэмом», это уже третий сухой матч команды за пять туров. «Эвертон» в последних четырех пропустил меньше всех – два мяча, по допущенным моментам в тройке лучших за этот отрезок. Но дальше в соперниках веселый «Брентфорд», «Манчестер Юнайтед» с новым тренером и подающий признаки жизни с хорошим календарем «Вулверхэмтон». В контексте Пикфорда выглядит сомнительно.

Дедлайн 11-го тура – в 15:30 мск в субботу, 23 ноября . Начнется после паузы на сборные игрой «Лестер» – «Челси».